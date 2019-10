Korwin-Mikke: Przeciętny wyborca PiS nie jest inteligentnym człowiekiem

Konfederacja odniosła sukces w wyborach parlamentarnych, wprowadzając 11 posłów do Sejmu. Po wielu latach do polskiego parlamentu powraca m.in. Janusz Korwin-Mikke. Polityk zorganizował powyborczy czat internetowy, w którym odpowiadał na pytania swoich zwolenników.

Podczas programu jeden z internautów zapytał Korwin-Mikkego, czy jest szansa, aby Konfederacja przekonała do swojego programu wyborców PiS. Internauta zasugerował, że należałoby promować takich polityków jak Sławomir Mentzen, którzy mogliby wytłumaczyć "zwykłemu emerytowi, czy osoba głosująca na 500 plus, coś na tym zyska".

– Proszę państwa, kolega Mentzen jest znakomitym wykładowcą, natomiast zapewniam, że przeciętny wyborca nie zrozumie nic, z tego co on mówi, bo posługuje się językiem, który jest zrozumiały dla człowieka inteligentnego, natomiast przeciętny wyborca PiS człowiekiem inteligentnym nie jest, na co dowodem jest to, że głosował na PiS – ocenił polityk Konfederacji.

Korwin-Mikke podkreślił, że większość ludzi głosuje za programami socjalnymi i nie da się ich przekonać, że takie rozwiązania są szkodliwe.

– Jeżeli człowiek wierzy, że państwu będzie lepiej, jak rząd zabierze 700, a odda 500, to znaczy, że nie jest przy zdrowych zmysłach. 70 proc. ludzi nie jest w stanie zrozumieć rozkładu jazdy autobusów, tego człowieka się nie przekona, równie dobrze można by mu tłumaczyć teorię względności. To są ludzie, których można przekonać mówiąc, że da mu się tysiąc albo dwa tysiące. Nie ma siły – stwierdził polityk.