Kolejny kandydat opozycji na marszałka Senatu? "Jestem gotów"

W wyniku niedzielnych wyborów parlamentarnych Prawo i Sprawiedliwość utraciło większość w Senacie. I tak, partia rządząca w izbie wyższej będzie miała 48 swoich przedstawicieli, a Koalicja Obywatelska 43. Ponadto niezależni kandydaci zdobyli 4 mandaty, PSL - 3, a SLD - 2. Platforma Obywatelska już szykuje się do wskazania swojego kandydata na marszałka Senatu. Padają tu dwa nazwiska - Bogdan Borusewicz i Krzysztof Brejza. Z kolei media spekulują, że PiS będzie jednak próbowało "podebrać" senatorów innym formacjom i odzyskać utraconą wiekszość. Emocje chłodzi zaś Władysław Kosiniak-Kamysz, który podkreśla: "Mam swoją formację polityczną i swoją decyzję przedstawimy. Naprawdę polecam wszystkim w opozycji wstrzemięźliwość w rzucaniu nazwisk i decydowaniu bez rozmowy. Jak ktoś będzie próbował za nas decydować, bez rozmowy, to może się rozczarować bardzo".

Tymczasem wyłania się kolejny kandydat na marszałka Senatu. To Bogdan Zdrojewski, który wskazuje że aby opozycja mogła dojść w tej sprawie do porozumienia musi być kilku kandydatów. W rozmowie z Wirtualną Polską nowo wybrany senator podkreśla: "Naturalnym kandydatem na marszałka byłby Bogdan Borusewicz. Jest faworytem, również dzięki pięknej karcie opozycyjnej. Ale jasne jest dla mnie, że jest potrzeba zaproponowania kilku kandydatów, tak, by marszałek akceptowalny był dla całej opozycji. Koalicja Obywatelska nie może bez porozumienia narzucać innym partiom kandydata na marszałka Senatu, to by było bardzo złe". Zdrojewski przyznaje, że sam jest gotów zostać kandydatem na marszałka. – Opozycja musi się w tej sprawie porozumieć – dodaje.