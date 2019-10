Hartwich dostała zakaz wstępu do Sejmu, teraz będzie posłanką. Szef CIS komentuje

– Zakaz wstępu do Sejmu dla Iwony Hartwich, która zasłynęła z akcji okupacyjnej w ramach protestu niepełnosprawnych, został cofnięty. Po wyborze pani Hartwich na posła sprawa jest nieaktualna – mówi w rozmowie z Polskim Radiem 24 Andrzej Grzegrzółka, szef Centrum Informacyjnego Sejmu.

Zakaz wstępu do Sejmu nałożony na Iwonę Hartwich miał obowiązywać do 27 maja 2020. Zakaz związany był z akcją okupacyjną w ramach protestu niepełnosprawnych, jaką Hartwich organizowała na terenie Sejmu.

Mama niepełnosprawnego Jakuba do Sejmu dostała się z list Koalicji Obywatelskiej. Iwona Hartwich startowała do izby z trzeciego miejsca listy Koalicji Obywatelskiej okręgu toruńsko-włocławskiego. Zdobyła 10 865 głosów, co było czwartym wynikiem – za obecnymi parlamentarzystami KO: Arkadiuszem Myrchą, Tomaszem Lenzem i Tomaszem Szymańskim.

Czytaj także:

Dziennikarze prosili Pawłowicz o "ostatnią rozmowę". Rozbrajająca odpowiedź posłankiCzytaj także:

Kolejny kandydat opozycji na marszałka Senatu? "Jestem gotów"