"Wypłacę temu szaleńcowi...". Niespodziewana zapowiedź Tarczyńskiego

– Przeciętny wyborca PiS człowiekiem inteligentnym nie jest, na co dowodem jest to, że głosował na PiS – stwierdził Janusz Korwin-Mikke. Konfederacja odniosła sukces w wyborach parlamentarnych, wprowadzając 11 posłów do Sejmu. Po wielu latach do polskiego parlamentu powraca m.in. Janusz Korwin-Mikke. Polityk zorganizował powyborczy czat internetowy, w którym odpowiadał na pytania swoich zwolenników.

Podczas programu jeden z internautów zapytał Korwin-Mikkego, czy jest szansa, aby Konfederacja przekonała do swojego programu wyborców PiS. Internauta zasugerował, że należałoby promować takich polityków jak Sławomir Mentzen, którzy mogliby wytłumaczyć "zwykłemu emerytowi, czy osoba głosująca na 500 plus, coś na tym zyska". – Proszę państwa, kolega Mentzen jest znakomitym wykładowcą, natomiast zapewniam, że przeciętny wyborca nie zrozumie nic, z tego co on mówi, bo posługuje się językiem, który jest zrozumiały dla człowieka inteligentnego, natomiast przeciętny wyborca PiS człowiekiem inteligentnym nie jest, na co dowodem jest to, że głosował na PiS – ocenił polityk Konfederacji.

Oburzenia słowami Korwina-Mikkego nie kryje poseł PiS Dominik Tarczyński. Co więcej, polityk złożył zaskakującą deklarację: "W imieniu tysięcy wyborców którzy oddali na mnie głos, wypłacę w sejmie temu szaleńcowi sprawiedliwość zgodnie z kodeksem honorowym" – zapowiada Tarczyński na Twitterze. Można się jedynie domyślać, że chodzi o spoliczkowanie. Polityk PiS deklaruje, że swoją zapowiedź spełni przy pierwszej możliwej okazji.

