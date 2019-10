RMF FM: Jeszcze w tym tygodniu poznamy opinię CBA ws. oświadczenia majątkowego Banasia

Kontrowersje wokół Mariana Banasia wybuchły po materiale "Superwizjera" TVN na jego temat. Według dziennikarzy, Banaś wynajmował gangsterom po zaniżonej stawce kamienicę. Funkcjonował w niej tzw. hotel na godziny. Chodzi o kamienicę przy ul. Krasickiego w Krakowie, która do prezesa NIK należała w okresie od 2000 r. do sierpnia 2019 r.

Później głos w sprawie zabrało Centralne Biuro Antykorupcyjne, które poinformowało, że od 16 kwietnia prowadzi kontrolę oświadczeń majątkowych Mariana Banasia. Po tych doniesieniach prezes NIK zdecydował o wzięciu bezpłatnego urlopu. Zapowiedział, że zawiesza swoje obowiązki do czasu wyjaśnienia sprawy przez CBA. W międzyczasie szef NIK poinformował, że pozwał TVN i jednego z dziennikarzy stacji. W swoim oświadczeniu polityk podał, że nie zarządzał hotelem, a obecnie nie jest już właścicielem tej nieruchomości. Jak dodał, materiał "Superwizjera" odbiera jako "próbę manipulacji, szkalowania i podważania dobrego imienia" nie tylko jego, ale również kierowanych przez niego instytucji.

Teraz od opinii CBA będzie zależało dalsze szefowanie Izbą przez Banasia.

Dziś posłowie Koalicji Obywatelskiej zapytali marszałek Sejmu o to, czy na jej biurko nie wpłynęła rezygnacja przewodniczącego NIK. Elżbieta Witek zaprzeczyła.

– Żadne pismo o rezygnacji pana Mariana Banasia do mnie nie wpłynęło. Nie wiem skąd się to wzięło, bo przed chwileczką jeden z dziennikarzy mi wysłał SMS-a (z pytaniem o rezygnację Banasia), więc chciałabym to zdementować. Nic mi na ten temat nie wiadomo – powiedziała Witek, odpowiadając na pytanie w Sejmie w tej sprawie parlamentarzystów PO-KO. Informacje te zdementował również wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

