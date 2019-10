PO poczuła już władzę w Senacie? Siemoniak do Karczewskiego: Dość kombinowania. Powinien zająć się Pan pakowaniem

Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz, którego Platforma Obywatelska szykuje na następcę Stanisława Karczewskiego zaapelował dziś o rezygnację ze wznawiania posiedzenia izby wyższej. Tłumaczył to zmianą sytuacji po niedzielnych wyborach - utratą wiekszości przez Prawo i Sprawiedliwość.

Na apel odpowiedział marszałek Senatu. "Apeluję do wicemarszałka Senatu Bogdana Borusewicza, by uszanował wybór Polaków sprzed 4 lat. Wybrali nas - senatorów, nie na 3/4 kadencji a na całą, którą winniśmy dokończyć. Odniesienie się do przyjętych przez Sejm ustaw jest naszym obowiązkiem" – podkreślił.

Skomentować wpis Karczewskiego postanowił Tomasz Siemoniak. "Panie Marszałku, nie wiem, czy Pan zauważył, ale wybory do nowego Senatu były w ubiegłą niedzielę. Dość kombinowania. Raczej powinien zająć się Pan pakowaniem rzeczy i wyprowadzką z rządowej willi przy Parkowej. Za Pańskie bezzasadne luksusy płaci Senat. To się zapewne skończy" – napisał.

