"Naród Polski się upodlił. Szkoda, że głosy oddane na PiS nie są jawne". Skandaliczny wpis senatora

Wadim Tyszkiewicz to senator niezrzeszony i były prezydent Nowej Soli, związany z Nowoczesną, a wcześniej z PO. Polityk opublikował haniebny post skierowany do wyborców PiS.

"Coś Ty narobiła, Polsko? Naród, który 30 lat temu zrzucił kajdany i zburzył Mur Berliński, teraz sam sobie te kajdany nałożył i się upodlił. Wolność, demokracja, Konstytucja... ? Śmiechu warte. Puste slogany. Nic nieznaczące słowa. Liczy się żłób napełniany przez PiS, naszymi, nam zabranymi pieniędzmi. Iluzja trwa. Póki co brzuszki syte, ale niedługo zacznie w nich burczeć. Tylko już wtedy będzie ściana" – stwierdza Tyszkiewicz w swoim skandalicznym poście. Jego zdaniem Jarosław Kaczyński nigdy nie zgodzi się na utratę władzy.

"Powtórzę po raz setny: Kaczyński drugi raz zdobytej władzy nie odda do końca świata, swojego świata. Tak zabetonuje władzę, że żadna opozycja nawet nie piśnie, nawet jeśli naród za nią stanie murem. Kaczyński zapowiedział w Polsce Budapeszt, i tak się stało. Dotrzymał słowa. Demokracjo- idź precz. Tak, ja te wybory do Senatu chyba wygrałem (75% na godzinę 24). Ale czy jest się z czego cieszyć? W jakim otoczeniu przyjdzie mi żyć i pracować? Dyktatury?" – czytamy dalej w poście Tyszkiewicza.

Polityk zapewnia, że jeśli "demokracja i wolność będą demolowane" on "wejdzie na barykady".

"P.S. 1. Szkoda tylko, że oddane głosy na PiS nie są jawne. Każdy, kto zagłosował za dyktaturą, przeciw wolności i demokracji, każdy kto świadomie sprzedał się za parę złotych, powinien za jakiś czas spojrzeć w lustro, kiedy kurtyna fałszu opadnie, kiedy Kaczyński pokaże prawdziwe swoje oblicze, które ja znam. Wtedy pozostanie Wam tylko wstyd" – pisze senator w kierunku wyborców PiS.

To jednak nie koniec kuriozalnego wpisu. Tyszkiewicz ubiegał się o mandat senatora będąc wciąż prezydentem Nowej Soli. Zdobywając miejsce w izbie wyższej, przestał być włodarzem miasta. Jak jednak stwierdza, to wina PiS, że Nowa Sól zostaje bez gospodarza. "W tym swoim amoku i pędzie do władzy PiS pozostawił miasto bez władzy, bezbronne" – wskazuje Tyszkiewicz.