"Koniec tego roku lub styczeń". Macierewicz zapowiada raport podkomisji smoleńskiej

Antoni Macierewicz kieruje w Ministerstwie Obrony Narodowej pracami tzw. podkomisji smoleńskiej. Zespół ten pracuje nad ostatecznym wyjaśnieniem przyczyn tragedii, do której doszło 10 kwietnia 2010 roku. Część mediów sugerowała, że po wyborach komisja przestanie działać i nigdy nie zostanie opublikowany raport końcowy z jej prac. Były minister obrony zaprzecza.

– Cała Platforma Obywatelska, całe SLD i całe PSL głosowały za tym, aby oddać wrak i wszystkie urządzenia Rosji, żeby nie badać katastrofy smoleńskiej, byleby to robiła Rosja. Oni bardzo konsekwencje walczą o to, żeby nie dopuścić do ujawnienia prawdy o dramacie smoleńskim. Mówiłem o tym wielokrotnie, w tym roku będą wyniki badania uniwersytetu Wichita, który sprawdza i weryfikuje nasz raport techniczny. Wtedy, gdy zakończone zostaną badania, zostaną one opublikowane - w końcu tego roku albo w styczniu przyszłego roku – powiedział polityk na antenie Polskiego Radia 24.

– Podkomisja smoleńska cały czas działa. Opozycję zdenerwowało, że zaczęliśmy przesłuchiwać świadków. Przesłuchaliśmy ponad 150 świadków, jest do przesłuchania jeszcze ok. 100 osób – zapowiedział Antoni Macierewicz.