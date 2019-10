Gauck: Europa myli się, gdy twierdzi, że Polska czy Węgry są na progu faszyzmu

– Darzę Polaków wielkim podziwem ze względu na ich wolnościowe tradycje. Jednocześnie nie mogę uznać za dobre tego, że polityczne różnice często przybierają skalę wrogości. Nie ma polityków czy programów pośrednich. Nie mogę sobie wyobrazić, że w Polsce powstałaby wielka koalicja, jaka możliwa jest w Niemczech – mówił Joachim Gauck podczas spotkania z zagranicznymi dziennikarzami w Berlinie.

Pytany o ocenę sytuacji powyborczej w naszym kraju Gauck odparł, że "nie histeryzowałby jeśli chodzi o ocenę rozwoju sytuacji w Polsce". Zastrzegł, że "pewne zagrożenie" wiąże się z ograniczaniem niezależności państwa prawa. – Większość Polaków jest proeuropejska. Dlatego dla PiS ważne byłoby, aby móc znaleźć drogę, która pozwoliłaby na przestrzeganie europejskich norm, zgodnych z podpisanymi, a równocześnie która dałaby ludziom poczucie, że pozostają prawdziwymi Polakami. Jest taka możliwość – stwierdził były prezydent Niemiec.

– Polska jest bardzo ważną częścią UE, szczególnie gdy dojdzie do brexitu. Ale byłoby lepiej, by w wewnątrzpolitycznych walkach trzymać się europejskich porozumień – ocenił Joachim Gauck. Dodał, że zachodnia Europa myli się, gdy twierdzi, że Polska czy Węgry "są na progu faszyzmu". – To bzdura. Ludzie boją się, że odebrany zostanie ich styl życia. A populiści utwierdzają ich w tym przekonaniu – dodał Gauck. – W rzeczywistości jest inaczej: można zachować tożsamość, a jednocześnie być narodem europejskim (…) Dostrzegam tendencję w krajach transformacji, by nowoczesność uważać za coś niebezpiecznego – mówił były przywódca Niemiec.