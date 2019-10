Piterę zapytano o dalsze losy Schetyny. Rozbrajająco szczera odpowiedź

Niedzielne wybory parlamentarne wygrało - z wynikiem 43,59 proc. - Prawo i Sprawiedliwość. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska na którą swój głos oddało 27,40 proc. Po ogłoszeniu wyników w szeregach opozycji zaczęły podnosić się głosy, że lider Platformy Grzegorz Schetyna powinien zapłacić za tak dotkliwą porażkę z Jarosławem Kaczyńskim stanowiskiem szefa partii.

W Polsacie o tę sprawę została zapytana Julia Pitera. – Jeżeli nie straci władzy w partii, zapewniam, że w klubie będzie rozłam – przyznaje wprost polityk Platformy Obywatelskiej.

W dalszej części programu Pitera opowiadała również o nastrojach panujących w PO. – Bardzo wątpię, bardzo bym się dziwiła, gdyby posłowie wytrzymywali to, co się w tej partii dzieje: to jak wyglądały kluby w zeszłej kadencji, przecież posłowie o tym opowiadali, co się działo. Jeżeli to posłowie wytrzymają cztery lata bez zmian, to ja zastanawiam się, w jaki sposób będą chcieli wygrać wybory, a gdyby to jakimś cudem się udało, co w tej konfiguracji jest po prostu niemożliwe, w jaki sposób chcieliby rządzić państwem – oceniła Pitera.

Polityk stwierdziła, że miniona kampania PO "była okropna" i robiona "bez głowy". Jej zdaniem styczeń to zbyt późna pora na zmianę lidera, gdyż partia zamiast wyborami prezydenckimi będzie zajęta samą sobą – wewnętrznymi rozgrywkami.