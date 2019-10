Cejrowski tłumaczy, dlaczego nie mógł zagłosować na PiS

Cejrowski już wcześniej przyznawał, że miał problem z decyzją na kogo w niedzielnych wyborach parlamentarnych oddać swój głos. W końcu zdecydował się na "najlepszy ze złych wyborów". "Wszyscy startujący są jak badziewne wiertarki chińskiej produkcji. Kupując wiesz, że nie będą działać poprawnie, zepsują się natychmiast po wniesieniu do Sejmu. Ale... z tych wszystkich badziewnych, Konfederacja wydaje się być najmniej badziewna, więc na nią oddaję mój głos i jest to głos PRZECIWKO PiSowi" – pisał.

Już po wyborach na antenie radia WNET podróżnik przyznał, że poza jednym przypadkiem - poparciem Marka Jurka - zawsze musiał głosować "przeciw", bo nie miał reprezentacji, na którą z czystym sumieniem mógł głos oddać. – Byłem ze wszystkich stron osaczony głosami osób, które myślą „musi pan zagłosować na kogoś, bo inaczej głos jest zmarnowany” – mówił.

Cejrowski zdradził, że jedna ze znajomych próbowała nakłonić go do oddania głosu na PiS. Jak podkreślił, nie mógł tego zrobić. – W związku z tym, że mnie wystawili z aborcją, to nie mogę głosować na PiS, bo to co zrobili jest złe, a nie mogę na zło glosować – wyjaśnił.