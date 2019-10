Kosiniak-Kamysz: Nie ma już lidera opozycji

Piterę zapytano o dalsze losy Schetyny. Rozbrajająco szczera odpowiedź

– Bardzo bym się dziwiła, gdyby posłowie wytrzymywali to, co się w tej partii dzieje – stwierdziła Julia Pitera w programie Polsat News. Jej zdaniem Grzegorz Schetyna albo się poda do dymisji, albo w PO dojdzie do rozłamu