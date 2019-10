"Sławek, rozliczaj siebie". Spięcie między PSL a PO

Nitras nie ukrywa, że ma żal do niektórych polityków za to, że nie udało się utrzymać formuły zjednoczonej opozycji z wyborów do parlamentu europejskiego. Jego zdaniem taki układ mógł pozwolić na wygranie z PiS-em.

– Największe pretensje mam do Marka Sawickiego. Uważam, że to on od początku robił wszystko, żeby ta formuła się nie udała – mówił Sławomir Nitras w RMF FM.

– Przegraliśmy wybory o pięć mandatów. A mogliśmy wygrać. Wystarczyło iść w szerszej formule – podkreślał polityk KO.

Do tych zarzutów odniósł się sam Marek Sawicki. "Sławek rozliczaj siebie i KO, PSL wynik podwoiło wy podzieliliscie na dwa" – napisał poseł ludowców.

Zaskakujący wynik ludowców

Niedzielne wybory parlamentarne wygrało - z wynikiem 43,59 proc. - Prawo i Sprawiedliwość. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska na którą swój głos oddało 27,40 proc. głosujących obywateli. Podium zamyka Sojusz Lewicy Demokratycznej z wynikiem 12,56 proc. głosów.

Zaskakujący jest natomiast wynik Koalicji Polskiej. Na Polskie Stronnictwo Ludowe zagłosowało aż 8,55 proc. wyborców. Do Sejmu dostała się również Konfederacja (6,81 proc.).

Podział na mandaty zostanie przez PKW podany na osobnej konferencji prasowej zaplanowanej na godzinę 20. Podział mandatów prezentuje się następująco: PiS - 235, Koalicja Obywatelska - 134, SLD - 49, PSL - 30, Konfederacja Wolność i Niepodległość - 11, mniejszość niemiecka - 1 mandat.