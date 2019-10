Trzmiel: Schetyna chciał spalić Borusewicza

Koalicjanci PiS w ramach Zjednoczonej Prawicy - Solidarna Polska i Porozumienie - zwiększyły w wyborach parlamentarnych swoje wpływy. Formacja Zbigniewa Ziobry zdobyła 18 mandatów, a ugrupowanie Jarosława Gowina również 18.

Jak informują niektóre media, w tym TVN w "Faktach", Zbigniew Ziobro zaczyna wobec tego stawiać nowe warunki. Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny miał żądać dla siebie teki wicepremiera, a dla swojej partii - szefostwa w kolejnym resorcie. Patryk Jaki mówi o potrzebie rozmowy w sprawie zmiany na urzędzie premiera – donosiły wczoraj "Fakty" TVN. Europoseł zaprzeczył jednak tym doniesieniom.

Antoni Trzmiel podkreślił, że "oczywiście można na Jarosławie Kaczyńskim powiesić niezliczoną liczbę psów i można na tym budować swoją pozycję, ale trzeba mieć też do tego silne karty przetargowe poza kontestacją". – Jarosław Kaczyński wygrał te wybory i to on będzie decydował. I co, teraz Zbigniew Ziobro powie, że ma dość wszystkiego i odchodzi? Do czego? Do koalicji anty-PiS? Tu nie ma dużego manewru. Sądzę, że wybory potwierdziły to, że dobra jest współpraca, pomimo różnych utarczek i ostatecznie zostanie tak, jak było – ocenił.

Zdaniem dziennikarza, PiS będzie mogło sobie pozwolić, by pokazać opozycyjny Senat. – On nie jest istotny, pokazuje słabość tej konstytucji. Powstał w 1989 roku, by opozycja miała się gdzie wygadać, a nic z tego nie wynikało, bo większość miała PZPR, SD i ZSL. Potem jego rola sprowadzała się do zajmowania się Polonią. Ryzykiem dla opozycji jest to, że nie da się nie dbać o interesy elektoratu – dodał.

