"Wynajęta zdz**a". Jachira pozywa Pietrzaka

Nowo wybrana posłanka KO odniosła się do sprawy na antenie TOK FM. Jachira stwierdziła, że po wyborach jest czas, żeby na spokojnie zająć się wypowiedzią Jana Pietrzaka, i pociągnąć go za nią do odpowiedzialności. Dodała, że ma już przygotowane pismo w tej sprawie i zajmują się tym wynajęci przez nią prawnicy. Jachira mówiła też o innych krytycznych wobec niej materiałach TVP.

Zapowiedź Jachiry ma związek z wypowiedzią Jana Pietrzaka z końca września. Satyryk na antenie TVP Info w mocnych słowach określił ówczesną kandydatkę KO do Sejmu. Protestując przeciwko nazywaniu jej działań kabaretem powiedział: "Ta cała pani Szakira, czy jak jej tam, nie ma nic wspólnego z żadnym kabaretem". – To jest jakaś - przepraszam za wyrażenie (...) - zdz**a wynajęta, ta Szakira. Ja protestuję przeciwko używaniu słowa "kabaret" w związku z tą postacią – oświadczył ostro Jan Pietrzak.

Gość TVP Info komentował w ten sposób "wyczyny" Jachiry. Kandydatka KO "błysnęła" żenującymi popisami pod pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego, gdzie parodiowała hasło "Bóg, Honor, Ojczyzna", wznosząc transparent "Bób, Hummus, Włoszczyzna".

Z kolei we wrześniu podczas spotkania z wyborcami kpiła z prezydenta Lecha Kaczyńskiego określiła jako "nieudacznika tysiąclecia". Postanowiła zadrwić też z katastrofy smoleńskiej. – O godzinie 22. zacznie się na żywo blok ekshumacyjny oraz quiz "Czyja to kończyna" – mówiła.