Kaczyński: Prof. Szyszko był człowiekiem naprawy Rzeczypospolitej

Były minister środowiska zmarł nagle 9 października. Miał 75 lat. Prof. Jan Szyszko był autorem ponad stu publikacji naukowych z zakresu użytkowania zasobów przyrodniczych i ekologicznych. W Sejmie zasiadał od czterech kadencji i trzy razy stał na czele resortu środowiska.

Prezes PiS mówił podczas uroczystości, że prof. Jan Szyszko był człowiekiem "związanym z przyrodą", ale także osobą o "twardych, zdecydowanych poglądach" zarówno w kwestii ochrony przyrody, jak i wiary. – Był prof. Jan Szyszko człowiekiem naprawy Rzeczypospolitej, człowiekiem, który zaangażował się całą siłą przez dziesięciolecia ze wszystkimi tego konsekwencjami w dzieło naprawy – najpierw plan naprawy, który był odrzucany, a później, kiedy sytuacja się zmieniła, w dzieło naprawy Rzeczypospolitej – powiedział.

– Odszedł, można powiedzieć, w walce, bo do ostatniej chwili swojego życia walczył o to, by ta wielka sprawa naprawy Rzeczypospolitej mogła być kontynuowana. Być może ciężar tej walki, ciężar ten zwykły, wręcz fizyczny, jak i ciężar inny związany z nieustannymi atakami na niego, był przyczyną czy jedną z przyczyn tej przedwczesnej, tragicznej śmierci – powiedział.

