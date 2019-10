Sądny dzień w Platformie? Dziś wieczorem dwa kluczowe spotkania

Najpierw dojdzie do spotkania klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej - Koalicja Obywatelska. Członkowie PO podejmą decyzję, czy w ogóle powoływać kogoś nowego na stanowiska szefa klubu jeszcze przed posiedzeniem Sejmu nowej kadencji. Jeśli parlamentarzyści zechcą to zrobić, odbędzie się głosowanie, kto powinien objąć tę funkcję po Sławomirze Neumannie. Opcje są dwie - albo nowy szef klubu zostanie powołany na chwilę, do najbliższego posiedzenia, albo już na stałe na przyszłą kadencję parlamentu.

Jak informowała wcześniej Interia, wczoraj przepadła kandydatura Tomasza Siemoniaka, który był na stanowisko szefa klubu rekomendowany przez Grzegorza Schetynę. Według informacji portalu, parlamentarzyści przestali liczyć się z liderem PO, bo żądali głosowania w tej sprawie.

Spotkanie klubu PO-KO ma odbyć się dziś o godzinie 17. Na zakulisowej giełdzie nazwisk pozostają - według Interii - Borys Budka, Waldy Dzikowski i Bogdan Zdrojewski.

Koniec Schetyny?

Chwilę później ma dojść w Platformie do kolejnych ważnych ustaleń. Około godz. 19. zbierze się Zarząd Krajowy partii, gdzie mają być omawiane bieżące sprawy - włącznie z kwestią przewodniczącego. Tym samym zapadnie decyzja, czy pozostawić wybory nowego lidera na styczeń (tak jak powinny się odbyć standardowo), czy przyspieszyć je i skrócić jednocześnie kadencję Schetyny.

Kolejne przegrane przez PO wybory postawiły przyszłość Grzegorza Schetyny pod znakiem zapytania. Polityk ma coraz więcej rywali, którzy chętnie obejmą po nim stery w partii. Takich planów "nie wykluczają" m. in. Bogdan Zdrojewski czy Małgorzata Kidawa-Błońska.