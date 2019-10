Polowanie na kapeluszniki

W październikowy weekend, kiedy ulice miast pustoszeją, gęsto robi się w borach i zagajnikach. – Na drogach przecinających las samochód przy samochodzie, między drzewami pełno grzybiarzy – opowiada Alicja, warszawianka, która w ubiegłym tygodniu wybrała się na pierwsze w tym roku grzybobranie w lasach między Otwockiem a Karczewem.

– Mimo tego, że do lasu dotarłam dopiero ok. godz. 14 i wielu grzybiarzy już wracało z pełnymi wiadrami, to nie było problemu, żeby coś jeszcze znaleźć. Wróciłam z całkiem sporą liczbą podgrzybków. Gdybym wybrała się z samego rana, to kto wie, ile mogłabym nazbierać – dodaje.