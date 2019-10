"Do szkoły przychodzimy w spódniczkach (CHŁOPCY RÓWNIEŻ)". Szokująca akcja w poznańskiej szkole

Jak poinformowało Polskie Forum Rodziców, 15 października br. rodzice uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 w Poznaniu otrzymali drogą elektroniczną za pomocą e-dziennika następującą informację (pisownia oryginalna): „24 października będzie w naszej szkole »Dzień spódniczki«. W tym dniu przychodzimy do szkoły w spódniczkach (CHŁOPCY RÓWNIEŻ) góra mundurek. Uczeń w spódniczce nie będzie pytany. Miłej zabawy i pięknych spódniczek. Pozdrawiam”. Pod wiadomością podpisała się jedna z nauczycielek.

„Propozycja” szkoły zszokowała niektórych rodziców, którzy zaniepokojeni sprawą zwrócili się do dyrekcji szkoły z kilkom pytaniami. Rodzice chcieli dowiedzieć się:

Jaki cel wychowawczy przyświeca organizowaniu tego wydarzenia, tzn. czemu służy zachęcanie chłopców do włożenia spódnic?

Czy organizowane „Dnia spódniczki” w takiej formie jest zgodne z założeniami programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły? Z którym konkretnie punktem?

Czy Rada Rodziców przy szkole wyraziła zgodę na zorganizowanie „Dnia spódniczki” także dla chłopców?

Czy rodzice zostali wcześniej poinformowani o organizacji tego wydarzenia w takiej formie?

Kto był pomysłodawcą (i jaki cel mu przyświecał) organizacji tego wydarzenia również dla chłopców?

Odpowiedzi rodzicom udzieliły opiekunka Samorządu Uczniowskiego oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Jak wytłumaczono bowiem, pomysł "Dnia Spódniczki" wyszedł właśnie od Samorządu Uczniowskiego.

"Takie działania wpisują się w wizję i misję naszej szkoły promując kreatywność, podejmowanie inicjatyw spajających społeczność uczniowską poprzez wspólną zabawę oraz twórcze realizowanie planów i zamierzeń młodzieży szkolnej. Poprzez takie inicjatywy kształtujemy umiejętności współpracy, zwracam uwagę na współdziałanie w życiu społecznym" – czytamy w odpowiedzi szkoły, udostępnionej w internecie przez Polskie Forum Rodziców.

– Samorząd Uczniowski właśnie się zawiązał i chciał w sposób niestandardowy zaznaczyć swoją obecność w szkole. Akcja ze spódniczkami ma wnieść kolor, luz i zabawę do szkoły na jeden dzień. Uczniowie normalnie chodzą u nas w mundurkach, więc jest to okazja, by pokazać się z innej strony – tłumaczyła w rozmowie z serwisem epoznan.pl Monika Kasprowicz, nauczycielka, która jest opiekunką samorządu.

– Jesteśmy szkołą otwartą. Jeśli uczniowie przychodzą do nas z propozycją, która nikogo nie obraża, nie widzimy powodu, by się na nią nie godzić. "Dzień spódniczki" nie ma w sobie nic kontrowersyjnego. Uczniowie organizowali w naszej szkole wiele "dni" i żaden nie wzbudził aż takiego zainteresowania – dodaje nauczycielka.