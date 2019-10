PiS niezadowolone z postawy Jakiego. "Zostało to przyjęte z niesmakiem"

Koalicjanci PiS w ramach Zjednoczonej Prawicy - Solidarna Polska i Porozumienie - zwiększyli w wyborach parlamentarnych swoje wpływy. Oba ugrupowania wprowadziły po 18 posłów do Sejmu.

Jak informowały niektóre media, w tym TVN w "Faktach", Zbigniew Ziobro zaczyna wobec tego stawiać nowe warunki. Minister sprawiedliwości miał żądać dla siebie teki wicepremiera, a dla swojej partii - szefostwa w kolejnym resorcie. Patryk Jaki mówił z kolei o potrzebie rozmowy w sprawie zmiany na urzędzie premiera – donosiły "Fakty" TVN.

Do tych informacji odniósł się europoseł Patryk Jaki. Były wiceminister sprawiedliwości wskazuje, że Zjednoczona Prawica musi odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego pomimo ogromnych sukcesów większość osób wybiera partie opozycyjne, zaś wzmocniona lewica wraca do Sejmu. "Dlaczego Polacy byli silni w walce(doceniani we wspomnieniach najważniejszych przywódców świata)? Ponieważ wierzyli w ponadczasowe wartości, a nie w pieniądz i wygodę życia. I to jest prawdziwa walka o Polskę. Prawica, jeśli chce przetrwać musi zatrzymać proces «wrogiej socjalizacji» społeczeństwa - inaczej za kilka lat nasza Ojczyzna będzie wartościami «różowa». Nie chodzi nam więc o sprawy «personalne», ale gwarancje, że nowy rząd nie przegapi spraw najważniejszych" – napisał na Facebooku.

W siedzibie PiS panuje jednak niezadowolenie z postawy Patryka Jakiego. W partii rządzącej uważa się m.in., że europosłowi uderzyła sodówka do głowy i bardziej gra na siebie, niż na obóz rządzący. – Jego ostatnie działania zostały przyjęte z niesmakiem. Od razu mu przypomniano, że w samej Warszawie PO zdobyła teraz 458 tys. głosów, a PiS 300 tys. głosów, gdy w wyborach samorządowych Trzaskowski dostał 508 tys., a Jaki tylko 254 tys. Co z tego wynika? To, że radykalny Patryk Jaki zmobilizował rok wcześniej wyborców antyPiS i zdemobilizował prawie 50 tys. warszawiaków popierających obecnie PiS, co pozwoliło Trzaskowskiemu wygrać w pierwszej turze – mówi portalowi DoRzeczy.pl jeden z polityków PiS znających kulisy rozmów. Jak dodaje, gdyby Patryk Jaki miał bardziej koncyliacyjną postawę w wyborach samorządowych i zrobił lepszy wynik, to sejmik województwa mazowieckiego zdobyłby PiS.

Negocjacje partyjne i poszerzanie swoich sfer wpływów nie są czymś zaskakującym. Czasem mogą się jednak – nawet wbrew inicjatorom – wymknąć spod kontroli, o czym partia rządząca doskonale zdaje sobie sprawę. – Nie ma co dolewać oliwy do ognia, a Patryk to robi. Utwardzanie wszystkiego betonem nie pokazało swojej skuteczności – wskazuje nasz rozmówca.