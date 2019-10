Bosak: Należy dokonać definitywnego rozdziału lewicy od państwa

W środę posłowie zajęli się nowelizacją Kodeksu karnego, która zakłada m.in. karę więzienia za "propagowanie lub pochwalanie podejmowania przez małoletniego obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej". Decyzją większości posłów, projekt nie został odrzucony i trafi teraz pod obrady Komisja ds. Nadzwyczajnych. CZYTAJ WIĘCEJ

W lipcu do Sejmu trafił obywatelski projekt zmian w kodeksie karnym. Cel to zakaz prowadzenia zajęć z edukacji seksualnej w szkołach. Podpisy pod projektem zbierała organizacja "Stop pedofilii".

Do sprawy odniósł się poseł Konfederacji Krzysztof Bosak. "Oto istota różnicy zdań między konserwatystami a lewicą w kwestii edukacji seksualnej: Przekazywanie wiedzy o seksualności nie jest tym samym co zachęcanie małoletnich do praktyk seksualnych. Prawidłowa edukacja polega na zachęcaniu małoletnich do wstrzemięźliwości seksualnej" – ocenił polityk, dodając, że lewica jest wprost przeciwnego zdania.

Zdaniem Bosaka próba pogodzenia tych dwóch podejść jest skazane na niepowodzenie. "Istotą lewicowości w sferze płciowej jest całkowite zanegowanie chrześcijaństwa i deprawacja udająca pedagogikę. Dlatego należy dokonać definitywnego rozdziału lewicy od państwa" – podkreśla polityk Konfederacji.