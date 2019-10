Tadeusz Płużański laureatem nagrody "Złoty BohaterOn"

Uroczysta Gala Finałowa Nagrody BohaterONy 2019 im. Powstańców Warszawskich odbyła się 16 października br. w Teatrze Wielkim w Warszawie. Nagrodę Tadeuszowi Płużańskiemu za całokształt pracy dziennikarskiej w 2018 roku promującej historię Polski XX wieku wręczył Andrzej Rogoyski, prezes zarządu Polskiego Radia, partnera akcji BohaterOn – włącz historię!, w ramach której przyznawana jest nagroda.

Tadeusz M. Płużański jest historykiem, dziennikarzem Polskiego Radia i Telewizji Polskiej, prezesem Fundacji „Łączka" opiekującej się Kwaterą na Łączce na warszawskich Powązkach. Specjalizuje się w powojennej historii Polski i właśnie tę tematykę porusza w swoich artykułach oraz programach w Polskim Radiu i TVP. W 2018 roku w Polskim Radiu 24 prowadził m.in. audycję „Historia na dziś", w której wraz ze swoimi gośćmi objaśniał najnowszą historię Polski. Był również gospodarzem programu „Historyczne wydarzenie tygodnia", gdzie w rozmowach z autorami, historykami i publicystami nawiązywał do bieżących wydarzeń związanych z historią – premier książek, filmów, wystaw czy rocznic. Współprowadzi również cykl „Powroty z niepamięci" realizowany wspólnie przez Polskie Radio 24 i portal PolskieRadio24.pl, w którym prezentuje nie tylko wydarzenia tragiczne, związane z kaźnią polskich Żołnierzy Niezłomnych, ale też historie przedstawiające dobre i wielkie momenty ich życia.

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Co roku firmy, organizacje pozarządowe, instytucje i osoby prywatne podejmują wiele działań pielęgnujących pamięć o historii Polski i jej bohaterach. Nagroda BohaterON 2019 została ustanowiona, by pokazać ich pracę oraz jej wyjątkowe efekty, a także zachęcić innych do promocji pięknej i nierzadko trudnej historii Polski. Nagrody przyznawane są w siedmiu kategoriach: firma, instytucja, nauczyciel, osoba publiczna, dziennikarz, organizacja non profit i pasjonat.