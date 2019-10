Schetyna spotkał się z Tuskiem. Opublikował znaczące zdjęcie

Z nieoficjalnych informacji wynika, że Grzegorz Schetyna oczekiwał od byłego premier jasnej deklaracji byłego premiera w sprawie kandydowania na prezydenta Polski. – Wszystko jest otwarte – powiedział dziennikarzom po spotkaniu Schetyna. – Powiedzieliśmy sobie, że umawiamy się na następne rozmowy, spotkania, widzimy się w listopadzie w Zagrzebiu na zjeździe EPP. Wszystko jest otwarte. Najpierw przedstawimy drogę dojścia do tej kandydatury, a później oczywiście także wskazania personalne, ale to w tej kolejności – poinformował lider Platformy Obywatelskiej.

Schetyna zamieścił na Twitterze zdjęcie, na którym widać jak rozmawia z Tuskiem. "Na Zachodzie bez zmian" – tak podpisał fotografię. Internauci zauważają, że zdjęciie jest dla szef PO niekorzystne. "Trzy razy patrzę czy to fejk konto. Ale nie. To sam przewodniczący chwali się zdjęciem, na którym wygląda jak parobek u Pana. Dramat. Pan przegrał już wszystko, teraz resztki godności jeszcze. I rigczu" – stwierdza jeden z komentujących. Ktoś inny zauważa: "Panie Grzegorzu, niech ktoś ogarnięty prowadzi Panu konto w internetach. Bo właśnie tworzą się memy z tym fatalnym zdjęciem".

– Wybory prezydenckie są strategiczne, najważniejsze jest wybranie przez opozycję kandydata, który będzie miał największe szanse przekonać tych, którzy dziś głosują na PiS oraz wahających się, i wygrać; jest kilka nazwisk które poważnie rokują – powiedział w środę Donald Tusk w rozmowie z TVN24 i Polsat News w Brukseli. – Jeśli pojawi się jednoznaczna wola, by wspólnie zbudować kandydaturę w wyborach prezydenckich, która ma szansę na zwycięstwo, to nikt nie powinien się wahać, ale proszę w związku z tym nie wyciągać wniosków personalnych w stosunku do mnie – dodał szef Rady Europejskiej. Jego kadencja na tym stanowisku upływa 1 grudnia.

