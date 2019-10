Warszawa: Ewakuowano centrum handlowe

Do rozszczelnienia 11-kilogramowej butli z gazem doszło w restauracji w centrum Arkada w Warszawie. W efekcie doszło do pożaru w lokalu znajdującym się na parterze centrum handlowego. W związku z tym doszło do "lekkiego wybuchu". Na miejscu pracuje sześć zastępów straży pożarnej.

Na miejscu nie doszło do większego pożaru, a jedyną osobą poszkodowaną jest jeden z pracowników lokalu, który został lekko poparzony.