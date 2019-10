"Nigdy nie czułem, aby Jaki był moim przywódcą". Mocne słowa Płażyńskiego

Prawo i Sprawiedliwość jest niezadowolone z ostatnich działań Patryka Jakiego. Chodzi m.in. o wypowiedź europosła, w której ten stwierdził, że "potrzebna jest rozmowa" na temat ewentualnej zmiany premiera, a także o jego niedawny wpis na Facebooku. – Zostało to przyjęte z niesmakiem – mówi portalowi DoRzeczy.pl nasze źródło z Nowogrodzkiej. Koalicjanci PiS w ramach Zjednoczonej Prawicy - Solidarna Polska i Porozumienie - zwiększyli w wyborach parlamentarnych swoje wpływy. Oba ugrupowania wprowadziły po 18 posłów do Sejmu.

Jak informowały niektóre media, w tym TVN w "Faktach", Zbigniew Ziobro zaczyna wobec tego stawiać nowe warunki. Minister sprawiedliwości miał żądać dla siebie teki wicepremiera, a dla swojej partii - szefostwa w kolejnym resorcie. Patryk Jaki mówił z kolei o potrzebie rozmowy w sprawie zmiany na urzędzie premiera – donosiły "Fakty" TVN.

Teraz nieco w kontrze do Jakiego stawia się inny młody polityk obozu rządzącego, Kacper Płażyński. W niedzielnych wyborach dotychczasowy gdański radny uzyskał mandat posła. – Przyznam szczerze, że nigdy nie czułem, aby Patryk Jaki był moim przywódcą. W wielu sprawach się z nim zgadzam i dostrzegam podobne problemy, z którymi mierzy się Europa i które też pukają do polskich drzwi – stwierdził Kacper Płażyński w rozmowie z Łukaszem Jankowskim w Radiu Wnet.

– Z tego co wiem, to Patryk Jaki nie jest członkiem PiS, a nawet wyszedł z Solidarnej Polski. Deklaracja nowego pokolenia to inicjatywa Patryka Jakiego. Rozumiem, że tworzy swoje grono zaufanych ludzi. Jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Patryk Jaki jest dzisiaj, jak rozumiem, politykiem bezpartyjnym, ale sympatyzującym z Solidarną Polską. Tworzymy razem Zjednoczoną Prawicę – dodał Płażyński.