Sejm przyjął przepisy ws. korytarza życia. Petru, Kamiński i Scheuring-Wielgus przeciw

Jak wygląda tworzenia tzw. korytarza życia? W skrócie – poruszający się lewym skrajnym pasem mają obowiązek zjechać na lewo, a poruszający się pozostałymi pasami – na prawo. Szybkie stworzenie korytarza życia znacząca zwiększa szansę ofiar wypadku na przeżycie.

Nowe regulacje wprowadzają też obowiązek jazdy "na suwak", co ma zmniejszyć zatory drogowe i poprawić bezpieczeństwo w przypadku wykonywania manewru zmiany pasa ruchu, kiedy na jezdni z co najmniej dwoma pasami w jednym kierunku jeden z nich się kończy. Jazda "na suwak" na suwak będzie obowiązkowa w przypadku zanikania pasa lub utrudnienia na pasie uniemożliwiającego innym dalszą jazdę. Portal brd24.pl przybliża zasadę jazdy "na suwak": kierowcy dojeżdżający do miejsca, w którym kończy się jeden z pasów będą musieli zachowywać się w ściśle określony sposób. Ci, którzy jadą sąsiednim pasem ruchu do tego, na którym nie istnieje możliwość jazdy, będą zobowiązani umożliwić wjazd pojazdowi jadącemu obok. I należy to wykonywać naprzemiennie. Krótko mówiąc – jeśli pas kierowców obok się kończy, to musisz wpuścić jednego z nich na swój pas, a każdy kolejny za tobą, wpuścić musi kolejnych z pasa obok.

Jak zwraca uwagę portal brd24.pl, w Sejmie przeciw przepisom głosowało tylko sześcioro posłów: Michał Kamiński, Stefan Niesiołowski, Jacek Protasiewicz, Ryszard Petru, Joanna Scheuring-Wielgus i Joanna Mihułka. Od głosu wstrzymali się: Robert Majka i Jacek Wilk.

Nowelą na trwającym posiedzeniu zajmie się Senat. Jeśli senatorowie zaakceptują projekt, będzie musiał go jeszcze podpisać prezydent. Wówczas – jak zakłada najnowsza poprawka – nowe przepisy zaczną obowiązywać po 21 dniach od ich opublikowania.