Awantura w programie Olejnik. "Pan chciałby teraz być w studiu czy wyjść?"

W "Kropce nad i" Moniki Olejnik doszło do spięcia pomiędzy dziennikarką a Łukaszem Schreiberem z Kancelarii Premiera. Polityk zasugerował, że Olejnik mogłaby reprezentować stanowisko Koalicji Obywatelskiej. – Pan chciałby teraz być w studiu czy wyjść? Jestem dziennikarką niezależną. Nie zapisałam się ani do PiS-u ani do Platformy. To było bardzo nieeleganckie proszę pana, aroganckie – powiedziała.

Łukasz Schreiber podkreślił, że kandydatem na premiera jest Mateusz Morawiecki. – Wskazanie pana prezesa jest jasne, że premierem powinien być Mateusz Morawiecki. Jarosław Kaczyński jest liderem naszej formacji, nie ma w tym niczego dziwnego, zaskakującego, ani bulwersującego. mało tego, zdaje się Koalicja Obywatelska chciała zastosować ten sam model – tłumaczył. Na słowa sekretarza stanu w KPRM zareagowała prowadząca "Kropkę nad i". – Ale nie ma wśród nas Koalicji Obywatelskiej, więc skoncentrujmy się – przerwała. – Może ich pani śmiało reprezentować – odgryzł się Schreiber. – Pan chciałby teraz być w studiu czy wyjść? Jestem dziennikarką niezależną. Nie zapisałam się ani do PiS-u ani do Platformy. To było bardzo nieeleganckie proszę pana, aroganckie – zdenerwowała się Olejnik.