Kurski: TVP dba o dopełnienie pluralizmu medialnego

Jacek Kurski został zapytany o to, jak przyjmuje komentarze i doniesienia, że niektórzy politycy PiS mają chcieć jego "politycznej głowy". – To pytanie nie do mnie, bo ja jestem prezesem telewizji, a nie politykiem. Telewizja dba zaś o dopełnienie pluralizmu medialnego i równość szans w debacie publicznej w Polsce, a nie o wyniki poszczególnych partii. To jak z tego pluralizmu korzystają politycy i jak to się przekłada na wynik, to już sprawa rozliczeń wewnątrz świata polityki, a nie wobec TVP – stwierdził.

Prezes TVP powiedział też, że spotkał się z opinią, według której to właśnie dzięki pluralizmowi medialnemu, który TVP zapewnia Polakom, Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło rekordowy wynik. – Rolą TVP i moją jako jej prezesa jest zapewnienie zrównoważonego przekazu i to zostało w pełni zrealizowane. Obywatele dokonali demokratycznych wyborów w oparciu o własne oceny. Telewizja jest tylko boiskiem, zapewnia świetną murawę, doskonale oświetlenie i pełną widownię. Ale boisko nie gra, grają piłkarze – ocenił.