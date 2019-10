Ziobro wicepremierem? Fogiel: Te rewelacje o tece wicepremiera...

Od kilku dni media informują o sporach wewnątrz obozu władzy, m.in. w związku z bardzo dobrym wynikiem partii Jarosława Gowina (Porozumienie) i Zbigniewa Ziobry (Solidarna Polska).

Media donosiły między innymi, jakoby Solidarna Polska (SP) domagała się, aby minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro miał zostać wicepremierem. – Zaprzeczam. Solidarna Polska nie chce stanowiska wicepremiera dla Zbigniewa Ziobry. Dla nas najważniejsze jest to, jaki będzie plan rządzenia na cztery lata dla Polski – zapewnia od dwóch dni europoseł Patryk Jaki (SP).

Sprawę skomentował też wczoraj wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. – Te rewelacje o tece wicepremiera wydaje mi się, że zdementował wczoraj Patryk Jaki. Bliski współpracownik Zbigniewa Ziobro. My do wyborów, jak Zjednoczona Prawica, szliśmy z kompleksowym programem, dość dogłębnie dopracowanym w ramach koalicji. Najważniejsze jest to, żebyśmy mogli ten program realizować – tłumaczył polityk na antenie Polsat News.

