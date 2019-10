"Po katolicku: na kolanach i do ust, a na rękę co najwyżej trzciną". Awantura o wpis księdza na Facebooku

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych zapowiedział już złożenie doniesienia do prokuratury na byłego proboszcza parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy, księdza Romana Knebowskiego.

Ośrodek twierdzi, że wpis księdza w mediach społecznościowych zachęca do znęcania się na dziećmi.

We wspomnianym wpisie, ksiądz pokazał zdjęcie małego chłopca przyjmującego Komunię Świętą, a post podpisał „Po katolicku: na kolanach i do ust, a na rękę co najwyżej trzciną”.

„Ksiądz z Bydgoszczy o personaliach Roman Kneblewski, który jak sprawdziliśmy był zatrudniony w szkole i pracował z dziećmi – zamieścił przed rokiem w sieci instrukcję nawołującą innych księży, by bili kilkuletnie dzieci kijem wykonanym ze stwardniałej łodygi trzciny. Ksiądz chce, by dziecko było przy tej czynności dodatkowo poniżane i upokarzane. Zgodnie z instrukcją dziecko ma przy wymierzaniu takiej kary klęczeć i ma być bite kijem trzcinowym po wyciągniętych rękach.W naszej opinii ksiądz Kneblewski, który opublikował instrukcje znęcania się nad dziećmi, powinien stanąć przed sądem za publiczne nawoływanie i pochwalanie przestępstwa” – czytamy na Facebooku Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

„Obrzydliwy atak lewackich mediów”

Jednocześnie na portalu fronda.pl czytamy, że wpis księdza miał tylko charakter komentarza do zdjęcia i wytłumaczenia, jak powinna być przyjmowana Komunia Święta. Zdaniem portalu, wpis dał tylko pretekst lewicowym mediom, aby skrytykować duchownego.

„W moim opisie do tego zdjęcia jedyny przekaz stanowi postulat, aby do Najświętszego Sakramentu odnosić się z najwyższą czcią. A że podałem to w żartobliwym opakowaniu, żeby co do tego nie mogło być najmniejszych wątpliwości – opatrzyłem moją wypowiedź uśmieszkiem z przymrużeniem oka” – komentował sprawę sam ks. Kneblowski na Facebooku.