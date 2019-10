Chłopcy w spódniczkach? Po fali protestów szkoła rezygnuje z kontrowersyjnej akcji

Jak poinformowało Polskie Forum Rodziców, 15 października br. rodzice uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 w Poznaniu otrzymali drogą elektroniczną za pomocą e-dziennika następującą informację (pisownia oryginalna): „24 października będzie w naszej szkole »Dzień spódniczki«. W tym dniu przychodzimy do szkoły w spódniczkach (CHŁOPCY RÓWNIEŻ) góra mundurek. Uczeń w spódniczce nie będzie pytany. Miłej zabawy i pięknych spódniczek. Pozdrawiam”. Pod wiadomością podpisała się jedna z nauczycielek.

Inicjatywa wzbudziła wiele protestów, rodzice zwrócili się do dyrekcji szkoły z prośbą o wyjaśnienie m.in. dlaczego nauczyciele namawiają chłopców do noszenia spódniczek.

Szkoła odpowiada i rezygnuje z akcji

Na początku odpowiedzi rodzicom udzieliły opiekunka Samorządu Uczniowskiego oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Jak wytłumaczono bowiem, pomysł "Dnia Spódniczki" wyszedł właśnie od Samorządu Uczniowskiego.



– Samorząd Uczniowski właśnie się zawiązał i chciał w sposób niestandardowy zaznaczyć swoją obecność w szkole. Akcja ze spódniczkami ma wnieść kolor, luz i zabawę do szkoły na jeden dzień. Uczniowie normalnie chodzą u nas w mundurkach, więc jest to okazja, by pokazać się z innej strony – tłumaczyła w rozmowie z serwisem epoznan.pl Monika Kasprowicz, nauczycielka, która jest opiekunką samorządu.

Ostatecznie jednak zrezygnowano z pomysłu, a na stronie placówki umieszczono oświadczenie w tej sprawie, podpisane przez dyrekcję szkoły.

„W październiku został wyłoniony Samorząd Uczniowski. Jedną z pierwszych inicjatyw jaką podjęła młodzież, było zorganizowanie Dnia Spódnicy. Uczniowie zaproponowali, aby w wybranym przez nich dniu chętne osoby przyłączyły się do akcji. Jej celem miała być dobra zabawa, integracja środowiska szkolnego, rozwijanie kreatywności, odpoczynek od mundurków szkolnych – podobnie jak wiele innych akcji przeprowadzonych z poczuciem humoru w naszej Szkole” – czytamy na stronie szkoły.

Jak opisuje dalej dyrekcja placówki, „niestety, pojawił się głos, który przypisał tej spontanicznej, młodzieżowej akcji treści ideologiczne”. „W przekazach medialnych pojawiło się wiele nieprawdziwych informacji o akcji, które wywołały atak na Szkołę i jej pracowników. Jest to w naszej opinii niesprawiedliwe i krzywdzące” – podkreślono w oświadczeniu.

„Nie chcąc, aby insynuacje dorosłych negatywnie wpłynęły na dzieci i młodzież, którym najprawdopodobniej trudno będzie zrozumieć powody zamieszania wywołane wokół zaproponowanej akcji, wspólnie z Radą Rodziców podejmujemy decyzję o rezygnacji z pomysłu zorganizowania Dnia Spódnicy” – czytamy dalej.