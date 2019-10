Rabiej zajmie się pomocą bezdomnym?

Wczoraj wieczorem Agata Kowalska zachęciła na Twitterze do wysłuchania audycji o „kontrowersyjnych decyzjach warszawskich urzędników i wpływie decyzji administracyjnych na ośrodek dla bezdomnych prowadzony przez Kamiliańską Misje Pomocy Społecznej”.

Dziennikarka zaapelowała też we wpisie do wiceprezydenta stolicy Pawła Rabieja. „Dokąd mają iść (eksmitowani bezdomni – red.)? To pytanie wraz zaproszeniem do audycji kieruję do wiceprezydenta Pawła Rabieja” – napisała Kowalska.

Polityk odpowiedział po kilkunastu godzinach, również na Twitterze.

„Z przyjemnością przyjdę. Każdy bezdomny musi w Warszawie otrzymać pomoc i nikt nie może być »nielegalny« – niezależnie od bezdusznych rządowych przepisów. Dlatego podjąłem dziś kroki, które pomogą warszawskim organizacjom troszczącym się o bezdomnym robić to bez przeszkód” – napisał Rabiej.

