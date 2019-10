"Toczy się jakaś dziwna gra". PO żąda nadzwyczajnego posiedzenia komisji kontroli państwowej

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś zakończył wczoraj bezpłatny urlop i powrócił do wykonywania obowiązków. Przypomnijmy, że w środę zakończyła się prowadzona przez Centralne Biuro Antykorpucyjne kontrola oświadczeń majątkowych prezesa NIK. Biuro dało Banasiowi tydzień na zgłoszenie uwag do zastrzeżeń CBA, które nie zostały wyjaśnione w trakcie trwania kontroli. Media donosiły, że nieprawidłowiści ujawnione w wyniku kontroli mogą zakończyć się złożeniem zawiadomienia do prokuratury. Pojawiły się głosy, że po tych ustaleniach, PiS zażądało od szefa NIK dymisji, jednak ten postawił się kierownictwu partii.

Dziś ws. Marian Banasia głos zabrała opozycja. Podczas konferencji w Sejmie Sławomir Nitras z Platformy Obywatelskiej zapowiedział, że jego formacja zwróći się o pilne, nadzwyczajne posiedzenie komisji kontroli państwowej w celu złożenia przez pana prezesa Banasia wyjaśnień dot. jego oświadczeń majątkowych, domniemanych powiązań ze światem przestępczym. – Nie możemy w tej sprawie czekać – podkreślił.

– Jak stwierdziła pani marszałek Witek, Sejm może pracować po wyborach, mimo poważnych wątpliwości, ale jeżeli może, to może pracować komisja sejmowa, która kontroluje NIK” – dodawał.

Z kolei inny polityk PO, Marcin Kierwiński, przekonywał, że „mamy do czynienia z kryzysem państwa". – Od kilku tygodni wiemy, że pan Marian Banaś ma problemy, jeżeli chodzi o kontrolę CBA. Od kilku dni nieformalnie trwają próby nakłonienia pana Banasia do złożenia dymisji. Pan Banaś jest najwyższym organem kontrolnym w Polsce. Wokół najważniejszej instytucji kontrolnej w Polsce toczy się jakaś dziwna gra – przekonywał poseł.