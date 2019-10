Patryk Jaki odpowiada na zarzuty Gowina. W tle Konfederacja

W rozmowie z radiem Siódma9 wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin (Porozumienie) stwierdził, że w wypowiedziach Patryka Jakiego "pobrzmiewa język Konfederacji".

– Jeżeli ktoś chce budować sektę 15, może w porywach 20 procent, to rzeczywiście to jest dobra droga, to co proponuje Patryk Jaki – stwierdził Gowin, odnosząc się do poparcia dla Solidarnej Polski.

Europoseł PiS i były wiceminister sprawiedliwości zareagował na te słowa na Twitterze. "No skandal, że w moich wypowiedziach «wybrzmiewa język prawicowy». A nie jak u niektórych naszych kolegów język «platformy»" – napisał polityk.

Jaki nawiązał też do kwestii, za które Gowin odpowiada w rządzie, czyli szkolnictwo wyższe. "Chciałbym tylko, aby na polskich uczelniach wyższych był choć fragmencik wolnościowo-konserwatywny a nie lewicowa dyktatura" – oświadczył.

Ostatnio Patryk Jaki podpadł władzom Prawa i Sprawiedliwości m.in. za wypowiedzi dotyczące przyszłego premierostwa Mateusza Morawieckiego. Pisaliśmy o tym na portalu DoRzeczy.pl wczoraj.

