"Nie ma zdolności honorowych". Korwin-Mikke odpowiada Tarczyńskiemu

"W imieniu tysięcy wyborców którzy oddali na mnie głos, wypłacę w sejmie temu szaleńcowi sprawiedliwość zgodnie z kodeksem honorowym" – zapowiedział we wtorek na Twitterze Dominik Tarczyński. Byłą to reakcja na wypowiedź Janusza Korwin-Mikkego, który stwierdził, że "przeciętny wyborca PiS człowiekiem inteligentnym nie jest, na co dowodem jest to, że głosował na PiS".

Dziś w rozmowie z Elizą Michalik lider Konfederacji odpowiedział posłowi Prawa i Sprawiedliwości. – Pan Dominik Tarczyński nie ma zdolności honorowych. Na przykład powiedział, że honor nie pozwala mu brać pensji posła, a okazało się, że tę pensję cały czas brał. Nie będę z nim w ogóle rozmawiał – powiedział Korwin-Mikke.

