"Jeśli ma Pan dość języka Platformy w PiS...". Konfederacja składa Jakiemu propozycję

W rozmowie z radiem Siódma9 wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin (Porozumienie) stwierdził, że w wypowiedziach Patryka Jakiego "pobrzmiewa język Konfederacji". – Jeżeli ktoś chce budować sektę 15, może w porywach 20 procent, to rzeczywiście to jest dobra droga, to co proponuje Patryk Jaki – stwierdził Gowin, odnosząc się do poparcia dla Solidarnej Polski.

Europoseł PiS i były wiceminister sprawiedliwości zareagował na te słowa na Twitterze. "No skandal, że w moich wypowiedziach «wybrzmiewa język prawicowy». A nie jak u niektórych naszych kolegów język «platformy»" – napisał polityk.

Po tym wpisie Jakiego Konfederacja zamieściła na Facebooku propozycję dla niego. "Panie europośle Patryk Jaki, dziękujemy, że docenia Pan nasz przekaz konserwatywno-wolnościowy i zauważa, że jest to prawdziwy 'język prawicowy'. Jeśli ma Pan dość języka platformy w PiS to zapraszamy do jedynej ideowej prawicowej formacji w Polsce - do #Konfederacja!" – czytamy.