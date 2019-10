Scheuring-Wielgus: U katolików jest najwięcej rozwodów i zdrad

Kościół katolicki nie jest przeciwny odpowiedzialnej edukacji seksualnej. W ramach kursów dla przyszłych małżonków prowadzone są zajęcia podejmujące również tematy dotyczące życia seksualnego i odpowiedzialnego rodzicielstwa – wskazuje rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik, który w ten sposób komentuje dyskusję toczącą się w mediach. Przypomina także, że w szkołach istnieje już program "Przygotowanie do życia w małżeństwie i rodzinie". Rzecznik Episkopatu podkreśla jednocześnie, że zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego oraz innych religii, życie seksualne jest zarezerwowane dla małżonków. – W tej sprawie nie ma pola do kompromisów, szóste przykazanie mówi jasno: "Nie cudzołóż", dlatego wszelkie próby omijania tej zasady, są nie do przyjęcia dla katolików – dodaje.

Tymczasem wybrana do Sejmu z list Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus stwierdza, że jest oburzona takimi słowami. I przy okazji atakuje Kościół. – Dostaję alergii, kiedy słyszę, jak Episkopat włącza się w dyskusję o prywatnym życiu ludzi, kiedy wypowiada się o intymności. Jak spojrzy się na statystyki, to właśnie u katolików jest najwięcej rozwodów i zdrad. Osobiście tworzę bardzo tradycyjny model rodziny, ale kompletnie nie zgadzam się z tym, co Episkopat próbuje narzucić. Jest ostatnią instytucją, która powinna nam mówić, jak mamy żyć – stwierdziła parlamentarzystka w programie "Tłit" Wirtualnej Polski.

Zdradziła też, że ma w domu książkę Anji Rubik: – Jest świetna, powinna być dostępna w każdej szkole. Seks jest tematem tabu, żyjemy w kulturze strachu, a przecież jest przyjemny.