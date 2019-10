"Jeżeli ktoś ma odwagę zaryzykować swoje życie...". Szokujące słowa polityka PO nt. lojalności senatorów

W wyniku niedzielnych wyborów parlamentarnych Prawo i Sprawiedliwość utraciło większość w Senacie. I tak, partia rządząca w izbie wyższej będzie miała 48 swoich przedstawicieli, a Koalicja Obywatelska 43. Ponadto, niezależni kandydaci zdobyli 4 mandaty, PSL - 3, a SLD - 2. Platforma Obywatelska już szykuje się do wskazania swojego kandydata na marszałka Senatu. Z kolei media spekulują, że PiS będzie jednak próbowało "podebrać" senatorów innym formacjom, lub tych niezależnych i odzyskać utraconą wiekszość.

O lojalność senatorów wybranych z list Koalicji Obywatelskiej pytany był dziś jeden z nich – Jerzy Fedorowicz. Polityk wyraził przekonanie, że nikt nie zdecyduje się przejść do Prawa i Sprawiedlwiości. – Człowiek, który w tym momencie, kiedy tak ważna rzecz się stała w polskiej polityce, nagle zmieni front i odejdzie od ludzi, którzy na niego głosowali, będzie obłożony anatemą do trzech pokoleń. To jest pewne – oświadczył. – Jeżeli ktoś ma odwagę taką, żeby zaryzykować swoje życie, swoich dzieci i wnuków, to proszę bardzo – dodał.

