Koło Konfederacji wybrało już władze

Konfederacja wprowadziła do Sejmu 11 posłów. Do utworzenia klubu konfederatom brakuje 4 mandatów. Oznacza to, że Konfederacja będzie funkcjonować jako koło poselskie. Szefem koła został poseł Jakub Kulesza, a na jego zastępcą wybrano posła-elekta Krzysztofa Bosaka.

Inauguracyjne posiedzenie Sejmu odbędzie się 12 listopada. Do Sejmu IX kadencji dostało się 11 kandydatów z list Konfederacji: Braun, Korwin-Mikke, Winnicki, Bosak i Kulesza oraz Konrad Berkowicz, Dobromir Sośnierz, Artur Dziambor, Krzysztof Tuduj, Michał Urbaniak i Krystian Kamiński. Jakub Kulesza pozostał przewodniczącym koła, wiceprzewodniczącym koła i rzecznikiem prasowym został poseł-elekt Krzysztof Bosak, a dyrektorem biura organizacyjnego Włodzimierz Skalik. – Startowaliśmy do wyborów jako Konfederacja, jako suma trzech środowisk, a za sprawą synergii okazało się, że Konfederacja to jest coś więcej. I dlatego tworzymy koło Konfederacja. Razem będziemy walczyć o idee, na które głosowało 1 mln 250 tys. wyborców. Jako Konfederacja będziemy wspólnie realizować program, który obiecaliśmy wyborcom – mówił Kulesza podczas konferencji prasowej w Sejmie. 24 października w Sali Kolumnowej Sejmu, odbędzie się uroczystość wręczenia posłom kolejnej kadencji zaświadczeń o wyborze.