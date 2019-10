"Rz": Czas podsumowań w PiS. W przyszłym tygodniu wyjazdowe posiedzenie klubu

Jak informuje "Rzeczpospolita", na 24 października planowane jest wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Ma to być okazja do podsumowania wyborów do Sejmu i Senatu.

Wyjazdowe kluby PiS zwykle były okazją do podsumowań i wyznaczenia nowych kierunków działania dla większości rządzącej. PiS w tej kadencji będzie musiało zmierzyć się nie tylko z utratą większości w Senacie, ale też z konkurencją na prawej stronie w postaci Konfederacji. Być może prezes PiS Jarosław Kaczyński w tracie obrad zaprezentuje też kształt nowego rządu – czytamy w tekście Michała Kolanko z "Rzeczpospolitek". Dzień po planowanym posiedzeniu, 25 października, PKW wręczy nowo wybranym posłom i senatorom zaświadczenia o wyborze.

