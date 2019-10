Sikorski o "rzuceniu rękawicy Schetynie": Już się zgłaszają

Kto zdaniem byłego szefa MSZ mógłby staną w szranki z Grzegorzem Schetyną? Sikorski zapewnił, że już zgłaszają się takie osoby. Zdrojewski, Budka, Arłukowicz, Kidawa-Błońska. – Myślę, że to wszystko to ciekawe kandydatury. Potrzebna jest zmiana pokoleniowa – powiedział polityk programie "Gość Wydarzeń". Jego zdaniem możliwa jest też rywalizacja Donalda Tuska i Grzegorza Schetyny.

Sikorski pytany o to, czy czy jego zdaniem opozycja wystawi wspólnego kandydata w wyborach prezydenckich, powiedział: – Wspólny kandydat będzie w drugiej turze. Pierwsza tura to prawybory w całej opozycji. Ani Kosiniak-Kamysz, ani Biedroń, ani my nie odpuścimy posiadania własnego kandydata.

Pytany o ew. kandydaturę Donalda Tuska, przypomniał, że przewodniczący Rady Europejskiej jest już oficjalnie kandydatem PO na szefa Europejskiej Partii Ludowej. – Formalnie jedno nie wyklucza drugiego. Nie wykluczam jednak możliwości, że Donald Tusk zechce wrócić do kierowania Platformą Obywatelską, pokonać Kaczyńskiego i obronić Polskę – mówił były minister spraw zagranicznych.