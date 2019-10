Paweł Kukiz: Są podchody, dostaliśmy propozycję

– Prawo i Sprawiedliwość już próbuje podbierać posłów z innych klubów. Posłowie Kukiz'15 dostali już propozycje. Ja nie, bo mnie się boją – stwierdził Paweł Kukiz w rozmowie z Agencją Informacyjną Polska Press dla Polska Times. Zdaniem lidera ruchu Kukiz'15, nie ma szans na to, by PSL zawarło koalicję z PiS wbrew jego woli.

– Kilka dni temu powiedziałem, że z Prawem i Sprawiedliwością nie wejdę w absolutnie żadne relacje. I ja się z tego nie wycofuję. A co zrobi PSL? Nie rozmawialiśmy o tym, co byśmy zrobili, gdyby padła taka propozycja, (...) ale wiem jedno - z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem jesteśmy umówieni na to, że w przypadku tak poważnych spraw, jak ewentualne koalicje, decyzję będziemy podejmowali wspólnie – wyjaśniał Kukiz. – Szczerze wątpię, żeby Władek prowadził jakąś grę na własną rękę, bez informowania mnie. Po tych wszystkich atakach PiS-u na PSL w trakcie ostatnich czterech lat (...) koalicja PiS-PSL byłaby cokolwiek dziwaczna, mówiąc delikatnie – ocenił.

Lider Kukiz'15 zaznaczył, że sam wyklucza współpracę z PiS. – A jeśli Kaczyński powie Panu, że wprowadzi mieszaną ordynację wyborczą? – dopytywał prowadzący rozmowę Kacper Rogacin. – To niech wprowadzi, potem będziemy rozmawiać – odparł polityk.

Kukiz został zapytany także o to, czy ufa tym działaczom i posłom, którzy przy nim pozostali. – Jest pan pewien, że nie zdradzą? – spytał dziennikarz.

– Ja jestem pewien tylko tego, że umrę. Natomiast wydaje mi się, że największą gwarancją pozostania monolitem, walczącym o JOW-y, są właśnie ci ludzie polecani przez Kukiz'15, którzy teraz dostali się do parlamentu z list PSL – wskazał muzyk.

Kukiz odniósł się też do kwestii subwencji dla PSL i jego ruchu. – To nie jest tak, że Władek przychodzi z workiem sztabek złota i je dzieli między nas. Formalnie pieniądze dostaje PSL, ale 20 proc. subwencji będzie przeznaczane na cele statutowe PSL-u wskazane przez Pawła Kukiza – podkreślił polityk. Wśród nich wymienił "szerzenie demokracji" i propagowanie proobywatelskiego ustroju.