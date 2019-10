Szczęście w nieszczęściu

Należę do tych nielicznych obserwatorów polityki, którzy są zadowoleni z wyniku ostatnich wyborów. I to nie tylko gigantyczną frekwencją czy potwierdzeniem mandatu dobrej zmiany. Uważam, że wejście do parlamentu Lewicy, Koalicji Polskiej i Konfederacji paradoksalnie niesie ze sobą sporo „plusów dodatnich”.

Może się łudzę, ale chciałbym widzieć kres opozycji totalnej na rzecz opozycji, może nie konstruktywnej, ale przynajmniej konkretnej.