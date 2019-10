Szefernaker: Władza nie zależy od tego, co dzieje się w telewizji publicznej

Rozmowa z Pawłem Szefernakerem pojawiła się w weekendowym cyklu "Plus Minus" na łamach "Rzeczpospolitej". Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji skomentował minioną kampanię wyborczą i dobry wynik Zjednoczonej Prawicy na prowincji.

Prowadzący rozmowę Piotr Witwicki stwierdził, że być może do mieszkańców wsi i mniejszych miejscowości "docierała tylko telewizja publiczna". – To była przecież prawdziwa kampanijna machina. Opozycja mówi, że ta gra nie była równa – zauważył dziennikarz.

– PiS wygrało wybory cztery lata temu, choć nie sprawowało władzy. Wtedy telewizja publiczna atakowała nas przez 24 godziny na dobę. Proszę sobie przypomnieć, jak w 2015 roku traktowany był Andrzej Duda – podkreślił w odpowiedzi Szefernaker. W jego opinii wygrana Zjednoczonej Prawicy wynika z wiarygodności i wprowadzenia w życie "piątki Jarosława Kaczyńskiego".

– Pokazuję na przykładzie, że władza nie zależy od tego, co dzieje się w telewizji publicznej. Myślę, że to jest życzeniowe myślenie opozycji. Tak sobie tłumaczą, dlaczego przegrali wybory. A naprawdę przegrali je, bo byli aroganccy i popełniali ciągle te same błędy. Dziś nie potrafią uderzyć się w pierś i zastanowić, dlaczego nie mieli programu – ocenił Szefernaker.

Polityk wspomniał także o realizacji programu Prawa i Sprawiedliwości. – Zarówno kampania europejska, jak i parlamentarna zostały ustawione przez tzw. piątkę Kaczyńskiego. Wtedy właśnie pojawiło się poparcie dla PiS na poziomie ponad 42 proc., które udało nam się utrzymać. (...) Rząd premiera Morawieckiego niezwykle sprawnie zrealizował ten program w pół roku. I znów pokazaliśmy, że jesteśmy wiarygodni. Wynik tych wyborów jest olbrzymim sukcesem – mówił Szefernaker.