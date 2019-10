Schetyna naprawdę to napisał! Na Twitterze zawrzało. "Totalny upadek lidera PO"

To niegodziwe. Totalny intelektualny upadek lidera PO. Totalny - tak wpis Grzegorza Schetyny skomentował dziennikarz tygodnika "Do Rzeczy" Wojciech Wybranowski. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej porównał bestialsko zamordowanego przed komunistów ks. Jerzego Popiełuszkę do Piotra Szczęsnego, który popełnił samobójstwo przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie.

Wczoraj przypadała 35. rocznica męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. 19 października 1984 roku kapelan "Solidarności" został zamordowany przez funkcjonariuszy komunistycznej służby bezpieczeństwa. Postać kapłana przywołał w wieczornym wpisie lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. W sposób, w jaki wspomniał rocznicę jego śmierci aż trudno uwierzyć. Polityk zestawił bowiem błogosławionego ks. Jerzego zamordowanego w bestialski sposób do Piotr Szczęsnego, który przed dwoma laty podpalił się przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie, w wyniku czego kilka dni później zmarł. "Dziś 35. rocznica śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. I 2. rocznica śmierci Piotra Szczęsnego - "Szarego Człowieka". Obaj starali się poruszać nasze sumienia w czasach ciężkich. Składamy Im hołd" – napisał Schetyna. Jego wpis spotkał się z ogromną falą krytyki. Użytkownicy Twittera zwrócili uwagę nie tylko na skandaliczne porównanie, ale także fakt, że to nie wczoraj przypadała rocznica śmierci Piotra Szczęsnego.