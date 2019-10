Burza po słowach Fedorowicza. Ostry komentarz Glińskiego

W miniony piątek jeden z senatorów wybranych z list Koalicji Obywatelskiej pytany był o lojalność swoich kolegów z Senatu w kontekście kuszenia ich przez polityków Prawa i Sprawiedliwości w celu odzyskania większości w izbie wyższej parlamentu. Słowa Jerzego Federowicza wielu komentatorów uznało za skandaliczne.

Polityk wyraził przekonanie, że nikt nie zdecyduje się przejść do Prawa i Sprawiedlwiości. – Człowiek, który w tym momencie, kiedy tak ważna rzecz się stała w polskiej polityce, nagle zmieni front i odejdzie od ludzi, którzy na niego głosowali, będzie obłożony anatemą do trzech pokoleń. To jest pewne – oświadczył. – Jeżeli ktoś ma odwagę taką, żeby zaryzykować swoje życie, swoich dzieci i wnuków, to proszę bardzo – dodał.

To właśnie do tej wypowiedzi odniósł się na Twitterze wicepremier Piotr Gliński. "Wobec słów senatora Fedorowicza nie można pozostać obojętnym. Nie ma zgody na szantaż dziećmi. Nigdy w Polsce nie wygracie nienawiścią" – napisał.