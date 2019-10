Egipt: Poważny wypadek autokaru z polskimi turystami. Są ranni

O wypadku z udziałem 16 polskich turystów informuje TVP.Info. Do zdarzenia miało dojść wczoraj ok. godz. 18.00. Autokar jechał z lotniska do hotelu. Jeden z turystów, w rozmowie z portalem poinformował, że w autokar uderzyła jadąca z dużą prędkością – ok. 100 km/h – ciężarówka.

– Kierowca autobusu zjeżdżał na prawo, starając się uniknąć zderzenia. Jednak w tylną część autokaru, w jego lewy bok uderzyła skrzynia ładunkowa wywrotki. Najciężej ranne zostały osoby siedzące w tej części pojazdu. Ciężarówka po uderzeniu w nasz autokar, nie zatrzymując się odjechała w dal – zrelacjonował rozmóca portalu.

Pierwsza karetka dotarła na miejsce dopiero 30 minut po wypadku. Później pojawiła się kolejna.

Do zdarzenia odniosła się rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ewa Suwara, która poinformowała, że cztery poszkodowane w wyniku wypadku osoby przebywają w szpitalu, a pozostali turyści zostali przewiezieni do hotelu. – Konsul jest w kontakcie z rezydentem biura i jest udzielana pomoc konsularna – dodała.

Organizatorem wycieczki polskich turystów jest biuro podróży TUI.