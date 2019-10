Niedzielny wieczór wyborczy. Wśród polityków ugrupowań startujących w wyścigu parlamentarnym krążą SMS-y z rzekomymi wynikami sondaży exit poll. Większość z nich to kłamstwa wrzucane do sieci. Jednak kilka minut po godz. 20 do niektórych sztabowców PiS i PO dociera nieoficjalnie prawdziwa informacja. Reakcją jest szok i niedowierzanie. Lekceważona przez głównych graczy prawicowa Konfederacja Wolność i Niepodległość – tworzona przez działaczy m.in. partii Wolność Janusza Korwin-Mikkego, Ruchu Narodowego i Konfederacji Korony Polskiej (niewielkiej partii Grzegorza Brauna) – odnotowuje 6,4 proc. poparcia w sondażu i możliwe, że wejdzie do Sejmu.