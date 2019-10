"Senat stanie się wymarzoną twierdzą totalnej opozycji?". Ziemkiewicz zapowiada najnowszy numer "Do Rzeczy"

O tym, w jakiej Polsce jesteśmy po wyborach. Największy sukces czy największa strata PiS? Nie ma bezpiecznej większości w Senacie. Co z tego wynika? Czy przy takich kompetencjach, jakie ma ta izba, stanie się ona wymarzoną twierdzą totalnej opozycji? Czy zdoła ją totalna opozycja wykorzystać do czegoś dobrego, czy będzie to wyłącznie wsadzanie Senatu w szprychy? – mówi Rafał Ziemkiewicz w zapowiedzi najnowszego numeru tygodnika "Do Rzeczy".

