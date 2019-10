Korwin-Mikke: Dzisiejsza kobieta nie kocha, ona odbywa stosunek seksualny

– Jestem normalnym człowiekiem, bo nie miałem edukacji seksualnej. Mimo to, że jej nie miałem potrafiłem mieć ośmioro dzieci i jakoś one żyją, także ta wiedza nie jest do niczego potrzebna. Ona szkodzi, zwłaszcza dziewczętom. Dlatego, że nie potrafią się oddać mężczyźnie. Nie umieją kochać – stwierdził Janusz Korwin-Mikke w programie "Onet Rano".

– Kobieta zamiast po prostu się oddać, czerpać rozkosz z tego, że się oddaje, ona myśli. Dzisiejsza kobieta nie kocha, ona odbywa stosunek seksualny i się męczy "czy ja to robię poprawnie" – mówi polityk Konfederacji.